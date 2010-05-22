В Севастополе открылись Дни Германии в Крыму

В Севастополе семинаром «Германия - компетентный партнер в морских исследованиях» открылись «Дни Германии в Крыму».

Как передает корреспондент УНИАН, мероприятия «Дней» будут проводиться в различных городах Крыма, и завершатся в октябре текущего года.

Чрезвычайный и Полномочный посол ФРГ в Украине Ганс-Юрген ГАЙМЗЁТ в ходе визита в Севастополь заявил: «Важно, чтобы люди, проживающие в Севастополе, в Крыму познакомились с Германией, другими странами ЕС».

Посещая пребывающее в эти дни в порту Севастополя немецкое научно-исследовательское судно «Maria S.Meriam», дипломат сообщил журналистам, что в Севастополе с 1 по 3 июня пройдет Неделя немецкого кино (кино-цикл «(Не)терпимость» - УНИАН). Кроме того, как сказал он, «пройдет целый ряд концертов, и здесь, в Севастополе, и в других местах Крыма. Например, состоится джазовый фестиваль в Евпатории, и ряд других культурных мероприятий».

По информации Г.ГАЙМЗЁТА, «на следующей неделе в Севастополе с визитом побывает немецкий фрегат, и это также важный визит». Согласно розданной журналистам программе «Дней Германии в Крыму», визит немецкого фрегата «Niedersachsen» состоится с 27 по 31 мая, на 29 мая запланирован «День открытых дверей» на фрегате, который будет ошвартован в районе Графской пристани.

Присутствовавший на открытии «Дней Германии в Крыму» заместитель главы Севастопольской городской госадминистрации Александр КЛИМОВ подчеркнул, что для руководства города «очень важно и знаменательно, что открытие дней Германии в Крыму происходит в городе Севастополе».