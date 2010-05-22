Рынок недвижимости Украины будет «лихорадить» 5-7 лет

Рынок недвижимости Украины будет «лихорадить» в течение 5-7 лет.

Как передает корреспондент УНИАН, такое мнение высказал директор по развитию девелоперской компании Stokman Сергей ОВЧИННИКОВ сегодня в ходе Raiffeisen Private Wealth Forum 2010.

«Рынок еще будет лихорадить 5-7 лет. И ни о каком еще восстановлении рынка и его позитивном развитии говорить не приходится», - сказал он.

С.ОВЧИННИКОВ отметил, что рынок недвижимости ожидает волна коррекции.

«В первую очередь из-за того, что слишком большое количество компаний, слишком большое количество инвесторов зашли на рынок в период подъема и сейчас не имеют возможности из него выйти. Поэтому мы считаем, что ждет еще волна банкротств, слияний и поглощений», - пояснил он.

Директор по развитию компании считает, что следует ожидать значительного ужесточения профессионального контроля себестоимости, организации строительства и процесса управления строительства, а также более узкую специализацию девелоперских компаний. «Поэтому ряд холдингов, которые имеют активы в различных направлениях, сегмент недвижимости либо будут обособлять в отдельный бизнес, либо продавать», - добавил он.

По оценкам эксперта, доходность проектов в недвижимости снизилась до 15-18% годовых. «В ближайшее время, даже несмотря на то, что новых продуктов на рынок не планируется выводить, мы сомневаемся, что доходность вырастет», - добавил он.

Эксперт считает, что в этом году Украине не следует ожидать захода крупного западного капитала на рынок недвижимости.

С.ОВЧИННИКОВ также отметил, что еще одной тенденцией сегодняшнего дня стало то, что стоимость земли, не пригодной для развития первоклассной коммерческой недвижимости, стремится к нулю.

«Значительные объемы инвестиций, которые измеряются сотнями миллиардами долларов, не имеют реальной рыночной цены, потому что их невозможно конвертировать в деньги. Люди, которые разместили там свои денежные средства, к сожалению, могут надеяться на возвращение не ранее, чем через 7-10 лет. И то это будет сильно дисконтированный поток», - сказал он.

По мнению эксперта, среди наиболее перспективных направлений инвестирования в недвижимость следует выделить малогабаритное эконом-жилье ( квартиры площадью 50-60 кв. м), торговые центры, сети супермаркетов, гипермаркетов, DIY, а также инфраструктуру туристического бизнеса и гостиницы.

Справка УНИАН. Девелоперская компания Stokman создана в Киеве в 2009 году и работает на рынке недвижимости.