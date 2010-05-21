Автомобиль вылетел на тротуар и сбил двух школьников

21:21, 21 мая 2010
Общество
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Трагедия в Полтаве

Сегодня в Полтаве, в результате ДТП, «Жигуль» вылетел на тротуар и сбил двух школьников 9-ти и 10-ти лет.

Об этом сегодня журналистам сообщили в ЦОС ГУ МВД Украины в Полтавской области.

По их данным, ДТП произошло сегодня на перекрестке улиц Пушкина и Комсомольской. Там столкнулись две легковушки: «ВАЗ-2110» и «Шевроле». Сильным ударом ВАЗ выбросило на тротуар, на котором в этот момент находились двое учеников полтавской школы № 10. Мальчики получили открытые черепно-мозговые травмы.

Дети госпитализированы в реанимационное отделение Полтавской областной детской больницы. По оценкам врачей состояние здоровья детей тяжелое. Работники милиции устанавливают виновников ДТП.

 

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