Автомобиль вылетел на тротуар и сбил двух школьников

Сегодня в Полтаве, в результате ДТП, «Жигуль» вылетел на тротуар и сбил двух школьников 9-ти и 10-ти лет.

Об этом сегодня журналистам сообщили в ЦОС ГУ МВД Украины в Полтавской области.

По их данным, ДТП произошло сегодня на перекрестке улиц Пушкина и Комсомольской. Там столкнулись две легковушки: «ВАЗ-2110» и «Шевроле». Сильным ударом ВАЗ выбросило на тротуар, на котором в этот момент находились двое учеников полтавской школы № 10. Мальчики получили открытые черепно-мозговые травмы.

Дети госпитализированы в реанимационное отделение Полтавской областной детской больницы. По оценкам врачей состояние здоровья детей тяжелое. Работники милиции устанавливают виновников ДТП.