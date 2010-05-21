Цушко откроет в Киеве сеть общественных приемных

В Министерстве экономики Украины планируется создать общественные приемные с целью изучения проблемных вопросов и учета общественного мнения об эффективности деятельности органов исполнительной власти, органов местного самоуправления столицы.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Минэкономики, об этом министр экономики Василий ЦУШКО заявил во время совместного заседания Коллегии Киевской городской государственной администрации и Минэкономики.

С этой же целью планируется проводить вместе с Киевской городской и районными в городе Киеве государственными администрациями совместные приемы граждан в районах столицы.

В Минэкономики обещают, что на основании материалов анализа работы общественных приемных для жителей города Киева, который ежемесячно будет осуществляться департаментом регионального развития Министерства экономики, будут подготовлены предложения по решению проблемных вопросов, поднятых жителями столицы.

Также В.ЦУШКО намерен закрепить руководящий состав Минэкономики за соответствующими районами города Киева и жилищно-эксплуатационными конторами столицы с целью содействия эффективному социально-экономическому развитию столицы.

Первый заместитель председателя КГГА Денис БАСС одобрительно оценил предложения Министерства и выразил готовность работать в таком формате, отмечается в сообщении пресс-службе Минэкономики.