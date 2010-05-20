На Буковине вода уже начала смывать мосты

В Черновицкой области из-за сильных дождей и подъема уровней воды в некоторых местах более чем на 1,5 м начали разрушаться опоры деревянных мостов на горных реках.

Как сообщили УНИАН в Центре пропаганды ГУ МЧС Украины в Черновицкой области, в селе Лопушное Выжницкого района в результате поднятия уровня воды в реке Сирет произошел подмыв опоры и проседание временного деревянного моста, который соединяет две части этого населенного пункта. В результате без автомобильного сообщения остались 37 жилых домов, в которых проживают 128 человек, из них 27 детей. Восстановительные работы планируется начать при стабилизации уровня воды в бассейне реки.

Подъем воды в реке Прут вызвал затор из обломков деревьев, хвороста, ветвей и мусора перед мостом, который соединяет с. Маршинцы Новоселицкого района и с. Лунка Герцаевского района. Для недопущения возникновения чрезвычайного происшествия были привлечены работники ГУ МЧС, которые расчищали затор на воде. Организовано дежурство специальной техники на подъездной дамбе к мосту. В случае осложнения обстановки или резкого подъема воды она будет использоваться по назначению.