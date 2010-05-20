На завтра Украине, кроме дождей с грозами, обещают еще и град

Завтра в северных областях Украины существенных осадков не ожидается, на остальной территории кратковременные дожди, грозы, местами сильные дожди (кроме Крыма), в отдельных районах град и шквалы ветра 15-20 м/с.

Ветер северо-восточный, 5-10 м/с. Температура ночью 8-13°, днем 18-23°; в Карпатах ночью 3-8° тепла, днем 8-13°, сообщили УНИАН в Укргидрометцентре.

В Киевской области в пятницу ожидается переменная облачность. Без существенных осадков. Ветер северо-восточный, 5-10 м/с. Температура ночью 8-13°, днем 18-23°. В Киеве температура ночью 10-12°, днем 20-22°.