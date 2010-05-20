ЕС предоставит Украине План действий по безвизовому режиму

Европейский Союз предоставит Украине План действий. касающийся безвизового режима, который по сути будет похож на “дорожные карты” для Балканских стран.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в Брюсселе, об этом сообщил украинским журналистам заместитель министра иностранных дел Украины Константин ЕЛИСЕЕВ после встречи Старших должностных лиц в рамках безвизового диалога Украина-ЕС.

“Сегодня мы договорились, что Украине будет предоставлен План действий, в скобках “дорожная карта” безвизового режима”, - сказал он.

По словам заместителя министра, настоящий документ будет четко очерчивать условия, которые должна выполнить Украина для того, чтобы безвизовый режим стал реальностью.

К.ЕЛИСЕЕВ заметил, что такое решение стало возможным благодаря скоординированной Министерством иностранных дел работе соответствующих министерств и ведомств Украины в последние недели, в том числе в рамках реализации приоритетов, озвученных комиссаром ЕС по вопросам расширения и Европейской политики соседства Стефаном ФЮЛЕ во время его визита в Киев в конце апреля.

Кроме того, заместитель министра отметил, что европейцы также положительно восприняли последние визиты Президента Украины Виктора ЯНУКОВИЧА и министра иностранных дел Константина ГРИЩЕНКО, в ходе которых также поднимались вопросы безвизового диалога.

К.ЕЛИСЕЕВ также сообщил, что предоставление Украине Плана действий должно быть утверждено на заседании Совета министров по вопросам юстиции и внутренних дел ЕС в начале июня в Люксембурге, после чего и Украина, и Евросоюз начнут подготовку самого Плана действий с тем, чтобы окончательно одобрить его на саммите Украина-ЕС в октябре в Брюсселе.

“Мы время, оставшееся до саммита, используем для того, чтобы настоящий документ подготовить, поскольку Украине имеет свои особенности. Кое-что мы выполнили, кое-что не выполнили. Для этого необходимо некоторую техническую работу провести, надо дать ответы на некоторые вопросы европейской стороны, и мы хотим завершить до начала саммита подготовку настоящего документа, чтобы на саммите мы его формализовали, утвердили и начали системное выполнение”, - сказал заместитель министра иностранных дел Украины.

К.ЕЛИСЕЕВ объяснил, что документ для Украины будет носить название “План действий”, а не “дорожная карта”, поскольку в самом ЕС после вступления в силу Лиссабонского соглашения и одобрения Визового кодекса меняются определенные юридические нормы.

“У них меняются определенные юридические нормы, есть определенная юридическая адаптация и казуистика, и мы также при принятии данного решения учитывали эти новые обстоятельства деятельности ЕС. И этот План действий такой же, как “дорожные карты”, которые получали Балканские страны”, - сказал К.ЕЛИСЕЕВ.

Как сообщал УНИАН, Украина и Евросоюз начали диалог, касающийся либерализации визового режима 29 октября 2008 года, после того, как 9 сентября 2009 года на саммите Украина-ЕС в Париже было одобрено решение о переходе к безвизовому режиму в долгосрочной перспективе. До последнего времени министры ЕС отказывались предоставить Украине “дорожную карту” для перехода к безвизовому режиму, которая должна была автоматизировать процесс отмены требований о получении краткосрочных виз для граждан Украины, путешествующих в страны Шенгенской зоны.