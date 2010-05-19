Мать четверых детей убила новорожденную дочку

В Могилев-Подольском районе Винницкой области мать четверых детей убила свою новорожденную дочку.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в отделе связей с общественностью ГУ МВД Украины в Винницкой области.

39-летняя женщина находилась на 8-м месяце беременности, когда почувствовала приближение родов. Оставив дома детей и мужа, она пошла в хозяйственную постройку и без посторонней помощи родила девочку. Потом платком перекрыла ребенку пути дыхания, положила новорожденного в полиэтиленовый пакет и спрятала в сене.

Крупное сложение позволило женщине скрывать беременность не только от соседей и детей, но даже от собственного мужа.

В тот же день женщине стало плохо, поэтому пришлось вызывать «скорую помощь». Врачи сразу установили причину внутренне пестикового кровотечения и сообщили об этом в милицию. Милиции женщина призналась в совершенном.

Она объяснила, что поступила именно так потому, что боялась осуждения со стороны соседей. По ее мнению, они бы считали, что пятый ребенок в семье только для получения государственной помощи. Согласно судебно-медицинскому исследованию тела младенца, установлено, что ребенок родился живым, без патологий, а смерть наступила в результате механической асфиксии.

Против женщины возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 117 Уголовного кодекса Украины «Преднамеренное убийство матерью своего новорожденного ребенка».