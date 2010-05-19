Погода на завтра

20 мая в Украине будет тепло, будут идти кратковременные дожди.

Как сообщили УНИАН в Укргидрометцентре, в четверг на всей территории переменная облачность. Ночью местами, днем на большей части территории Украины кратковременные дожди, грозы, в восточной части местами сильные дожди, в отдельных районах град и шквалы 15-20 м/с. Ночью и утром местами туман. Ветер восточный и северо-восточный, 5-10 м/с.

Температура ночью - 8-13°, на побережье морей - до 16°; днем - 18-23°; в Карпатах на протяжении суток - 3-8° тепла.

В Киевской области переменная облачность. Ночью без существенных осадков, днем кратковременный дождь, местами гроза; ночью и утром слабый туман. Ветер преимущественно восточный, 5-10 м/с. Температура ночью - 8-13°, днем - 18-23°.

В Киеве переменная облачность. Ночью без существенных осадков, днем кратковременный дождь, местами гроза; ночью и утром слабый туман. Ветер преимущественно восточный, 5-10 м/с. Температура ночью - 11-13°, днем - 20-22°.

19 мая температура воды в Черном море - 13-18°, в Азовском море - 19-20°, в Днепре возле Киева - 18°.