Россия и Украина создают СП по продаже самолетов «Ан»

Россия и Украина создают СП по продаже и послепродажному обслуживанию самолетов «Ан». Об этом сообщил глава Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) Алексей ФЕДОРОВ на Украинско-российском бизнес-форуме, в котором принимают участие президенты двух стран, передает РИА «Новости».

«Мы договорились с нашими коллегами создать совместное предприятие по закупке материалов и комплектующих изделий, по продаже и послепродажному обслуживанию самолетов марки «Антонов», - сказал А.ФЕДОРОВ.

«Надеюсь, что в ближайшее время это реализуем и сможем доложить правительствам наших стран об этих шагах», - добавил глава ОАК.