Коттеджи под Киевом продаются чаще и стоят меньше

Средневзвешенная цена предложений на коттеджи в пригороде Киева в апреле т.г. снизилась на 2,9% - до 1499 долл./кв.м, сообщает информационно-аналитический портал «Столичная недвижимость».

По данным портала, с января по апрель 2010 года средняя цена предложения домовладений под Киевом снизилась на 5,2%, а с апреля 2009 года по апрель 2010 года - снизилась на 17,7%.

Специалисты портала отметили, что в апреле на рынке жилых домов в пригороде количество предложений относительно марта увеличилось на 4,5% - до 1603 домов. Объем предложений в общей площади уменьшился на 3,8%, а в денежном выражении увеличился на 0,7%. Доля жилья, впервые выставленного на продажу, в апреле составила 8% всего объема предложений.

«Рост цен в прошедшем месяце наблюдался лишь в домах общей площадью до 100 кв. м (на 3,4%). В домах площадью от 100 до 250 кв. м наблюдалось снижение на 1,2%, в домах площадью от 250 до 500 кв. м – снижение на 2,5%, а в сегменте домов площадью от 500 кв. м уменьшение цены составило 5,8%», - говорится в отчете издания.

В то же время средняя стоимость домовладений в Киеве в апреле уменьшилась на 2,2% - до 2242 долл./кв.м. С начала года средняя цена 1 кв. м домов в Киеве уменьшилась на 11,5%. Количество выставленных на продажу домовладений в апреле увеличилось на 9,4% - до 801 домов.

По данным аналитиков, объем предложений в общей площади и в денежном выражении увеличился на 2,4% и 8,6% соответственно. Доля жилья, впервые выставленного на продажу, в отчетном месяце составила 12% всего объема предложения.

Аналитический отчет подготовлен на основе данных портала «Столичная недвижимость», АН «Благовест» и АН Park Lane. В отчете проанализировано 1603 домовладения в пригороде Киева и 801 коттедж в Киеве.