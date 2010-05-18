Добыча нефти и газа в Украине сократилась

Украинские нефтегазодобывающие предприятия в январе-апреле текущего года сократили добычу природного газа на 7,5% по сравнению с аналогичным периодом 2009 года – до 6,5 млрд. куб. м.

Об этом УНИАН сообщили в Государственном комитете статистики Украины.

Согласно сообщению, в январе-апреле т.г. добыча нефти в Украине сократилась на 12,5% по сравнению с аналогичным периодом 2009 года – до 0,851 млн. тонн, добыча газового конденсата – на 7,4%, до 323 тыс. тонн, а добыча нефтяного попутного газа – на 19,3%, до 217 млн. куб. м.

Как сообщал УНИАН, в 2009 году украинские нефтегазодобывающие предприятия увеличили добычу природного газа на 2,1% по сравнению с 2008 годом – до 20,3 млрд. куб. м. Добыча нефти сократилась на 6,2% – до 2,899 млн. тонн, добыча газового конденсата – на 5,2%, до 1,018 млн. тонн, а нефтяного попутного газа – на 14,2%, до 744 млн. куб. м.

Справка УНИАН. Крупнейшими нефтегазодобывающими компаниями Украины являются ГК «Укргаздобыча», ОАО «Укрнафта» и ГАО «Черноморнефтегаз», входящие в структуру НАК «Нафтогаз Украины».