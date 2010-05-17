Газпром при объединении с Нафтогазом модернизирует ГТС

Глава "Газпрома" Алексей Миллер заявил, что решение об объединении "Газпрома" и "Нафтогаза Украины", если оно будет принято, должно быть равно выгодным обеим сторонам, а процесс их объединения может происходить поэтапно. По словам Миллера, в таком случае "Газпром" мог бы помочь полностью модернизировать газотранспортную систему Украины.

"Хотелось бы отметить - предложение об объединении двух компаний полностью лежит в русле общемировой тенденции слияния компаний в области топливно-энергетического комплекса", - сказал Миллер журналистам.

"Во-вторых, в случае объединения "Газпрома" и НАК "Нафтогаз Украины", опираясь на финансовые возможности "Газпрома", может быть полностью модернизирована газотранспортная система Украины", - цитирует РИА "Новости".

ГТС Украины протяженностью 37,5 тысячи километров включает 71 компрессорную станцию и 13 подземных хранилищ газа общим объемом 32 миллиарда кубометров. Пропускная способность системы в европейские страны составляет 141 миллиард кубометров газа в год. Это весьма значительные мощности, если учесть, что экспорт газа из РФ в прошлом году составил 167 миллиардов кубов, в 2010 году Министерство экономического развития ЧФ прогнозирует его в 217 миллиардов.