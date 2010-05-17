По «Золотой подкове Черкасщины» возбуждены 14 уголовных дел

Правоохранительные органы Черкасской области возбудили 14 уголовных дел по фактами растраты бюджетных средств, выделенных на финансирование работ по государственной программе «Золота підкова Черкащини».

Как сообщил корреспонденту УНИАН начальник Главного управления МВД Украины в Черкасской области Валерий ДЕРНОВЫЙ, сейчас специалисты отслеживают каждую потраченную гривню и то, что за нее сделано или приобретено. По его словам, как показали предварительные результаты проверки, почти все сметы работ в рамках этой программы были завышенными, фактически, средства просто разворовывались из бюджета.

Заказчиком на выполнение программы определено Управление капитального строительства Черкасской облгосадминистрации. Сейчас изучается участие должностных лиц, причастных к разворовыванию средств, которые заключали подрядные договоры с одним из акционерных обществ на проектирование и выполнение ремонтно-реставрационных работ на объектах Корсунь-Шевченковского государственного заповедника, входящий в эту программу. Во исполнение условий договора Управления культуры Черкасской ОГА перечислило 1,5 млн. грн., объемы выполненных работ были завышены на почти 400 тыс. грн., то есть, работа фактически не выполнялась, а деньги – украдены, утверждает В.ДЕРНОВЫЙ.

Другой объект «Золотой подковы» - реконструкция и реставрация «Дома-музея Т.Г. Шевченко» в городе Каневе. Там, отметил начальник областной милиции, за 2009 год должны были освоить средств почти на 19 млн. грн. Освоено было 12 млн. грн. Теперь уже служебные лица Управления капитального строительства заключали договоры подотряда и согласно актам выполненных работ перечислили абсолютно безосновательно около 500 тыс. грн., которые фактически украдены из бюджета. По обоим этим фактам уже возбуждены уголовные дела.

Кроме того, как информировал В.ДЕРНОВЫЙ, сегодня вместе со специалистами КРУ оперативные службы проводят проверки на других объектах. Так, уже установлено, что на ремонтных работах в резиденции Б.Хмельницкого в селе Субботове Чигиринского района Черкасской области завышены объемы работ на 2 млн. грн., на ремонте центральной районной больницы в селе Красная Слобода завышены объемы работ на 2 млн. 600 тыс. грн.

Как сообщал УНИАН, Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ признал утратившим силу указ № 28 от 15 января 2010 года «О дополнительных мерах по возрождению и развитию исторических и культурных центров Черкасской области».