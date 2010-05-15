Янукович отменил указ Ющенко о "Золотой подкове Черкасщины"

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ признал утратившим силу указ № 28 от 15 января 2010 года «О дополнительных мерах по возрождению и развитию исторических и культурных центров Черкасской области».

Об этом говорится в указе № 625/2010, размещенном на сайте главы государства.

В. ЯНУКОВИЧ, таким образом, отменил указ, которым экс-Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО постановил поддержать предложение Черкасской областной государственной администрации о необходимости продолжения до 2012 года сроков выполнения Государственной программы «Золотая подкова Черкасщины» на 2006-2009 годы и поручил правительству внести изменения в эту программу, а также предусмотреть на ее финансирование "соответствующие расходы при доработке проекта Закона Украины «О Государственном бюджете Украины на 2010 год» и подготовке проектов законов о Государственном бюджете Украины на 2011 и 2012 годы".

Указ Президента В. ЮЩЕНКО № 28 от 15 января 2010 был издан "с целью обеспечения завершения комплекса научно-методических, архитектурно-реставрационных, культурно-просветительских и финансово-экономических мер по сохранению, возрождению и развитию исторических и культурных центров Черкасщины, предусмотренных Государственной программой «Золотая подкова Черкасщины» на 2006-2009 годы, создания возможности для ознакомления отечественных и зарубежных туристов с уникальным историко-культурным достоянием региона, в частности, во время проведения финальной части чемпионата Европы 2012 года по футболу".