В Киеве на взятке поймали сразу двух чиновников

В Киеве работники Государственной службы борьбы с экономической преступностью МВД разоблачили заместителя начальника отдела и советника председателя одной из райгосадминистраций столицы, которые вымогали 9 тыс. дол. взятки от директора ООО.

Как сообщили УНИАН в Департаменте связей с общественностью МВД Украины, должностные лица были задержаны во время получения части взятки в сумме 3 тыс. долларов. Деньги они вымогали за содействие в предоставлении разрешения на функционирование объекта торговли.

Органами прокуратуры возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.2 ст.368 (получение взятки) Уголовного кодекса Украины.