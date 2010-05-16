В Сумах нашелся государственный флаг, похищенный с 22-метрового флагштока

В городе Сумы милиция разыскала похищенный в ночь на 10 мая государственный флаг Украины размером 6 х 4 метра, который пропал с 22-метрового флагштока.

Как сообщил УНИАН начальник пресс-службы городской милиции Владимир КУЗЬМЕНКО, 11 мая в Зареченский райотдел милиции поступило сообщение от руководства Зареченской районной в г. Сумы администрации об исчезновении в ночь с 9 на 10 мая государственного флага, который реял на 22-метровом флагштоке на улице Героев Сталинграда.

Однако, как выяснилось, пропавший флаг был найден раньше, чем о пропаже заявили. Рано утром 10 мая экипаж патрульного автомобиля в районе улицы Новомистинская в областном центе заметил двух молодых людей, которые несли в руках довольно большой сверток. Милиционеры выяснили, что это несколько флагов разных размеров, и завернуты они были в огромное полотнище государственного флага Украины. Граждан задержали и доставили в райотдел милиции.

Флаги пока находятся в райотделе. Теперь милиция должна выяснить, какой организации они принадлежат и их стоимость. Задержанные молодые люди говорят, что все это якобы нашли на темной улице.