Главы таможенных служб Украины и России провели совещание в Москве

Председатель Государственной таможенной службы Украины Игорь КАЛЕТНИК обсудил с руководителем Федеральной таможенной службы России Андреем БЕЛЬЯНИНОВЫМ вопросы инвентаризации договорно-правовой базы сотрудничества двух органов.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Государственной таможенной службы Украины, встреча руководителей ведомств состоялась вчера в Москве.

Во время встречи руководители таможенных администраций обсудили вопросы инвентаризации договорно-правовой базы сотрудничества между Украиной и Российской Федерацией в таможенной сфере и обмена предварительной информацией о товарах и транспортных средствах, перемещаемых через российско-украинскую границу.

Также во время встречи стороны рассмотрели состояние двустороннего сотрудничества в правоохранительной сфере и ряд вопросов, связанных с функционированием пунктов пропуска на общей границе.

Кроме этого, участники встречи обменялись мнениями относительно подготовки к проведению 51-го заседания Совета руководителей таможенных служб стран-участниц СНГ, которое состоится в Ялте в июне 2010 года.

По результатам рабочей встречи руководителями таможенных администраций Украины и Российской Федерации были намечены планы дальнейшего сотрудничества таможенных ведомств: пересмотр и актуализация действующей договорно-правовой базы; подготовка к подписанию новой редакции Технических условий обмена предварительной информацией о товарах и транспортных средствах, перемещаемых через российско-украинскую границу; активизация сотрудничества таможенных органов Украины и Российской Федерации в правоохранительной сфере.

Также стороны договорились разработать предложения по оптимизации деятельности пунктов пропуска, в частности: согласование перечня пунктов пропуска для перемещения отдельных групп товаров и транспортных средств; определение режима трех пунктов пропуска на украинско-российской границе; синхронизация работы подразделений таможенных органов, расположенных на украинско-российской границе.

В контексте упрощения таможенных процедур и подготовки к финальной части чемпионата Европы по футболу 2012 года украинская сторона предложила российским коллегам согласовывать развитие инфраструктуры пунктов пропуска, а также вернуться к рассмотрению вопроса организации совместного контроля в пунктах пропуска.

С целью укрепления украинско-российского сотрудничества в таможенной сфере в конце встречи И.КАЛЕТНИК и А. БЕЛЬЯНИНОВ подписали План совместных действий на второе полугодие 2010 года.