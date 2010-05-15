В Виннице сегодня прошла акция, приуроченная к Всемирному дню памяти умерших от СПИДа.

Как передает корреспондент УНИАН, в рамках акции представители областной организации Всеукраинской сети людей, живущих с ВИЧ/СПИДом (ЛЖВ) распространяли информационные материалы, запустили ленту из воздушных шариков.

Во время акции также было презентовано "квилт" - памятное полотно. «Это полотно побуждает человека задуматься над тем, что это не просто кусок ткани, это тот кусок, в который вложена память о человеке, который ушел из жизни из-за этой болезни», - сообщила председатель областной организации Всеукраинской сети ЛЖВ Оксана ШЕВЧУК.

По ее словам, концепцией акции является сравнение аппендицита с ВИЧ. «Есть заболевания, которые не мешают нам общаться - это заболевания хронические, такие, как аппендицит, сахарный диабет, и в эти болезни вошел ВИЧ, но отношение к людям с некоторыми хроническими болезнями толерантнее, чем к людям с хроническим заболеванием ВИЧ», - отметила она.

Как сказала О.ШЕВЧУК, люди знают, что ВИЧ/СПИД не передается при общении, рукопожатии, однако многие люди ведут себя странно. «Мы сравнили ВИЧ с аппендицитом, и я разделяю мысль, что это глупость, но и поведение людей чаще всего глупо, поэтому мы отвечаем на их глупость тоже глупостью», - объяснила О.ШЕВЧУК.

По ее словам, также в рамках акции планируется сбор средств для ВИЧ-положительных детей (в Винницкой области в интернатах есть трое таких детей).

Справка УНИАН. В Винницкой области ВИЧ-инфекция регистрируется с 1996 года. За этот период, согласно официальным данным, зарегистрировано 1435 ВИЧ-инфицированных, в том числе 314 больных СПИДом. Умерло от болезней, обусловленных СПИДом, 285 человек.