Бойко и Миллер вчера ни о чем не договорились?

Никаких решений по вопросу объединения НАК “Нафтогаз Украины” и ОАО “Газпром” вчера в Москве во время рабочей встречи министра топлива и энергетики Украины Юрия БОЙКО и председателя правления “Газпрома” Алексея МИЛЛЕРА принято не было.

Об этом УНИАН сообщил источник из состава украинской делегации на переговорах в Москве.

По словам собеседника агентства, во время вчерашнего обсуждения инициативы главы правительства России Владимира ПУТИНА относительно возможного объединения “Нафтогаза” и “Газпрома” никаких решений принято не было.

В то же время, украинская делегация внимательно выслушала предложения российских партнеров относительно дальнейшего углубления стратегического сотрудничества в газовой сфере.

“Эти предложения будут рассмотрены с учетом национальных интересов Украины”, - отметил участник переговоров.

Он также сообщил, что украинская сторона выразила обеспокоенность снижением объемов российского газа, который транспортируется по газотранспортной системе Украины.

Как сообщал УНИАН, 30 апреля премьер-министр РФ Владимир ПУТИН предложил создать объединенный газовый холдинг при участии "Газпрома" и "Нафтогаза". Глава украинского правительства Николай АЗАРОВ заявил о готовности изучить это предложение.