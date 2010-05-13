Сегодня христиане празднуют Вознесение Господне

Сегодня христиане – православные, греко- и римо-католики - празднуют Вознесение Господне.

В Православной Церкви Вознесение – один из двенадцати главных праздников года.

Вознесение на Небо Иисуса Христа отмечается на 40-й день после Пасхи и всегда приходится на четверг.

В основе праздника – евангельское предание о воскресении Иисуса Христа и Вознесении его через 40 дней после смерти на небо.

Как свидетельствует Священное Писание, после Воскресения ровно сорок дней Иисус Христос продолжал видимым образом являться своим ученикам, позволял осязать себя, напутствовал их, и разделял с ними пищу.

На сороковой день Христос вознёсся на небо. При этом Спаситель пообещал, что отправляется в Царство Отца Небесного, но будет незримо пребывать на земле до скончания века.

Это событие произошло на Елеонской горе неподалеку от Иерусалима. Свидетелями вознесения Христа были апостолы и Богородица, о чем рассказывается в Евангелиях от Марка и Луки и в Деяниях Святых Апостолов.

Значение Вознесения сравнимо со значением Рождества Христова - родившись среди людей, Богочеловек возвысил человеческую природу своим снисхождением. Поднявшись же на небо, еще больше возвысил ее своим восхождением.

По Моисееву закону в 40-й день младенцы должны были приноситься родителями в храм, к Господу.

В сороковой день после Воскресения, как бы после своего нового рождения, Иисус Христос должен был войти в небесный храм Своего Отца как Спаситель человечества.

В народе на праздник Вознесения по обычаю пекли "лесенки" - символ восхождения Христа на небо. Считается, что в этот день начинает колоситься пшеница и перестает петь кукушка. На праздник Вознесенья существовал запрет на работы в поле.

Вознесение - последний день весны, начало лета.

В Римской литургии Вознесение относится к числу великих праздников и отмечается всенощным богослужением. С этим праздником связано несколько особых обрядов, включающих благословение бобов и винограда во время мессы, тушение пасхальной свечи, торжественные процессии.

Празднование Вознесения в католических храмах начинается за три дня: понедельник, вторник и среда перед Вознесением именуются "Тремя днями прошения". В эти дни совершаются специальные церковные процессии и читаются молитвы с восхвалением Бога и просьбами благоприятной погоды и хорошего урожая.

Для наглядного представления самого события Вознесения Христова на небо в некоторых римско-католических церквях совершается поднятие статуи Христа до самого потолка храма (он символизирует небо), сопровождаемое разными церемониями и песнопениями.

Более чем в 20 странах мира праздник Вознесения является нерабочим.