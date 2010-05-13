Минтранс аннулировал лицензии свыше 100 автоперевозчиков

Лицензионная комиссия Министерства транспорта и связи Украины аннулировала лицензии на право предоставления услуг по перевозке пассажиров и грузов автомобильным транспортом 102 перевозчикам, которые не придерживаются требований действующего законодательства.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе министерства, такое решение принято по результатам ряда плановых проверок соблюдения лицензионных условий перевозчиками, проведенных Глававтотрансинспекцией Минтранса с целью повышения безопасности автомобильных перевозок и снижения уровня дорожно-транспортного травматизма.

Согласно сообщению, за период с 26 апреля по 7 мая этого года было проведено 164 проверки лицензиатов, во время которой выявлено ряд нарушений действующего законодательства об автомобильном транспорте. Наиболее распространенные нарушения – отсутствие документов на проведение технического осмотра эксплуатируемых транспортных средств, неподобающее техническое состояние транспортных средств, необеспечение лицензиатами контроля за условиями, режимом работы и временем отдыха водителей. Кроме того, ряд перевозчиков не проводят предрейсовый и послерейсовий медицинский осмотр водителей, инструктажи по соблюдению безопасности автоперевозок, пожарной безопасности и пр.

Кроме того, выяснилось, что у некоторых перевозчиков-нарушителей нет производственных помещений и гаражей для хранения транспортных средств в межсменное время, а ряд транспортных средств эксплуатируются без сертификатов.

По результатам выявленных нарушений инспекторы территориальных управлений Глававтотрансинспекции составили свыше 270 актов.