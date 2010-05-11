Портников назначен главным редактором телеканала

Главным редактором телеканала ТВi сегодня назначен известный журналист Виталий ПОРТНИКОВ, который до этого был ведущим программы "Правда" на этом телеканале.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе ТВi, своей главной задачей новый главный редактор назвал создание качественных и современных новостей.

"Сегодня зритель получает новости отовсюду - из блогов в сети, из программ специализированных каналов, из интернет-изданий... Поэтому главным для телевизионщика становится грамотная и объективная презентация новостей, объяснение происходящего в стране и мире. Именно это создает особый облик каждого телевизионного канала и каждого журналиста. Мне бы хотелось, чтобы канал ТВi имел такой современный облик", - сказал В. ПОРТНИКОВ во время первой беседы с журналистским коллективом в статусе главного редактора.