Правительство Крыма утвердило проект бездефицитного бюджета

Совет министров Крыма сегодня принял проект бюджета автономии на 2010 год, расходы и доходы которого составляют 3 млрд. 616 млн. грн..

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе крымского правительства.

«Мы постарались сделать так, чтобы это был бюджет развития, а не проедания. Мы попытались уменьшить бюджет выравнивания, который нам предоставляет Министерство финансов Украины - с 20 до 5%. Мы формируем бюджет на самостоятельной доходной части», - заявил крымский премьер Василий ДЖАРТЫ.

Верховная Рада Крыма рассмотрит проект бюджета в среду, 12 мая.

Украина одобрила госбюджет-2010 в конце апреля.

В прошлом году Крым принял бюджет с доходной частью 2 млрд. 460 млн. грн. и расходной - 2 млрд. 491 млн. грн. Дефицит - более 30 млн. грн. - чиновники собирались перекрыть за счет неиспользованных остатков средств бюджета 2008 года.