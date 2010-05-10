Началась Всеукраинская неделя планирования семьи

Министерство здравоохранения Украины на протяжении 10-16 мая проводит Всеукраинскую неделю планирования семьи и сохранения репродуктивного здоровья.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Минздрава, это происходит в рамках реализации Государственной программы “Репродуктивное здоровье нации на период до 2015 года”.

Основной целью Всеукраинской недели планирования семьи и сохранения репродуктивного здоровья является привлечение внимания правительственных, общественных организаций, медицинских работников и населения к решению проблем планирования семьи и репродуктивного здоровья, а также к преодолению негативных тенденций демографической ситуации в Украине.

Как констатировали в Минздраве, существует много факторов здоровья, наносящих непоправимый вред репродуктивному здоровью. Одним из таких факторов являются аборты, влияющие на ход последующих беременностей и родов. На протяжении последнего десятилетия в Украине существенно снизилось количество абортов: в 1990 году 82 из 1000 женщин фертильного возраста делали аборт, а в 2009 уже 15,5 из 1000 женщин фертильного возраста. К тому же, значительно увеличились количество женщин, пользующихся контрацептивами, отмечается в сообщении.

Особую обеспокоенность, добавили в Минздраве, вызывает распространенность среди лиц репродуктивного возраста ВИЧ-инфекции и других болезней, передающихся половым путем.

Для решения указанных проблем во многих регионах Украины созданы и функционируют сети служб планирования семьи и детской и подростковой гинекологии, центры репродуктивного здоровья подростков, которые проводят гигиеническую и просветительскую работу среди подростков и молодежи, формируют ответственную сексуальную культуру. Кроме того, пропаганда здорового образа жизни с целью сохранения репродуктивного здоровья осуществляется в консультативных пунктах центров социальных служб для молодежи.