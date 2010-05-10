Мировая экономика восстанавливается быстрее, чем ожидалось

Европейский центральный банк (ЕЦБ) считает, что мировая экономика восстанавливается гораздо быстрее, чем ожидалось и приветствует решение Еврогруппы создать стабилизационный фонд в размере 60 миллиардов евро в рамках механизма защиты финансовой стабильности в ЕС, сообщает Франс Пресс со ссылкой на главу ЕЦБ Жан-Клода Трише.

"У нас есть ощущение, что восстановление мировой экономики не только идет полным ходом, но также на глобальном уровне ускоряется", - цитирует агентство слова Трише, добавившего, что анализ "показывает, что сегодняшние данные (по восстановлению) лучше, чем ожидалось".

Говоря о решении Еврогруппы по финансовой стабильности ЕС, Трише отметил "крайнюю важность" этого решения.

Министры финансов 16 стран зоны евро (Еврогруппа), напоминает РИА "Новости", одобрили 10 мая механизм защиты финстабильности в еврозоне и Евросоюзе в целом. По словам министра финансов председательствующей в Европе Испании Элены Сальгадо, речь идет о создании стабилизационного фонда в 60 миллиардов евро.

При необходимости сумма этих средств может быть увеличена до 440 миллиардов евро, которые будут выделяться странами еврозоны и использоваться для выдачи займов нуждающимся в этом членам ЕС под 5%.