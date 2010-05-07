Мэр Одессы поздравил ветеранов с Днем Победы

Мэр Одессы Эдуард ГУРВИЦ поздравил сегодня ветеранов с 65-летием Победы на традиционном «Фронтовом привале», который в эти часы проходит на Мемориале 411-й батареи.

Как передает корреспондент УНИАН, Э.ГУРВИЦ вручил восьми инвалидам Великой Отечественной войны 1-й группы ордера на квартиры, за что председатель совета городской секции ветеранов войны Николай ЛЕЙФУРА высказал искреннюю признательность и вручил мэру почетный знак «Ветерану войны-однополчанину. Честь имею» за проявляемые городской властью постоянное внимание и поддержку бывших фронтовиков.

Ветеранов войны поздравили с праздником Победы также председатель облгосадминистрации Эдуард МАТВИЙЧУК и председатель облсовета Николай СКОРИК.

В праздничном концерте для участников «Фронтового привала» приняли участие народная артистка СССР Людмила ГУРЧЕНКО, финалисты «Минуты славы» братья ГРИНЧЕНКО, ряд вокальных и хореографических коллективов.

В память о погибших фронтовиках были зажжены «костры памяти» и прозвучали залпы салюта.

«Фронтовой привал» – одно из многочисленных мероприятий в городской программе празднования 65-летия Победы. Накануне в Одессе были открыты художественные выставки, состоялись автомобильный пробег, возложение цветов в мемориальных местах, видеомарафон Памяти на Думской площади, благотворительный кинофестиваль художественных и документальных фильмов о войне.

9 мая на Куликовом поле Одессы состоится военный парад, выступления творческих коллективов, чествование ветеранов. В 19.00 на Потемкинской лестнице начнется гала-концерт с участием Людмилы ГУРЧЕНКО, Софии РОТАРУ, Александра ПОНОМАРЕВА, Сосо ПАВЛИАШВИЛИ и других.