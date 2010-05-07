Под Одесcой открыли мемориал 250 донецким воинам-шахтерам (фото)

В поселке Черноморское Одесской области торжественно открыли мемориал воинам-шахтерам, погибшим во время Великой Отечественной войны.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Донецкого городского совета, мемориал был открыт вчера при участии вице-премьер-министра Бориса КОЛЕСНИКОВА и Донецкого городского председателя Александра ЛУКЬЯНЧЕНКО, представителей властей Одессы, ветеранов Великой Отечественной войны, руководителей и представителей профсоюзных организаций угольных предприятий, мэров шахтерских городов и журналистов.

Мемориал представляет собой комплекс, в центре которого - монумент шахтера с мечом в руке. Высота монумента от основания кургана составила более 14 метров, самого памятника - 5,5 метров, а стелы - 9 метров. Общий вес монумента – 14 тонн. Мемориал, автором которого стал известный донецкий скульптор Виктор ПИСКУН, был вылит в Центральных ремонтно-механических мастерских коммунального предприятия «Компания «Вода Донбасса».

В пресс-службе отметили, что строительству мемориала предшествовала большая исследовательская работа, которую провел Благотворительный фонд «Маршал Жуков». Инициатива увековечить память воинов-шахтеров была озвучена секретарем Донецкого городского совета Николаем ЛЕВЧЕНКО еще два года назад. Кроме того, в течение двух лет велись поисковые работы в архивах и изучались все обстоятельства, связанные с последним боем шахтеров. Параллельно этому шел сбор средств на возведение монумента.

Главную финансовую поддержку оказал Благотворительный фонд Б.КОЛЕСНИКОВА, который и организовал работу по созданию монумента.

По словам самого Б.КОЛЕСНИКОВА, «для Донбасса это большая честь - внести свой скромный вклад в увековечение памяти наших земляков, погибших, защищая Одесщину».

А.ЛУКЬЯНЧЕНКО сообщил, что перед открытием памятника были перезахоронены 42 воина, останки которых найдены во время его строительства.

Справка УНИАН. В августе 1941 года при обороне Одессы, в период первых тяжелых боев на ближних подступах к городу, 250 донецких воинов-шахтеров ценой собственных жизней ликвидировали угрозу захвата 412-й стационарной батареи береговой обороны и предотвратили прорыв противника к городу. Все он героически погибли в поселке Черноморское.