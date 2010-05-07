Кабмин уволил начальника Донецкой железной дороги

Кабинет министров Украины распоряжением от 28 апреля т.г. №1011-р освободил Бориса ОСТАПЮКА от должности начальника Донецкой железной дороги.

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Б.ОСТАПЮК освобожден от должности за одноразовое грубое нарушение трудовых обязанностей (п. 1 ч. 1 ст. 41 Кодекса законов о труде Украины).

Как сообщал УНИАН, распоряжением Кабмина №1-р от 6 января т.г. с должности заместителя генерального директора “Укрзализныци” был уволен Борис ОСТАПЮК в связи с назначением на должность начальника Донецкой железной дороги (распоряжение №4-р от 6 января т.г.).