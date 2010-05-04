Турецкий министр посетит Киев и Крым

5-6 мая 2010 года состоится официальный визит в Украину министра иностранных дел Турецкой Республики Ахмета ДАВУТОГЛУ.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства иностранных дел Украины, программой визита предусмотрено проведение встреч высшего руководства Украины с главой внешнеполитического ведомства Турции, переговоры министра иностранных дел Украины Константина ГРИЩЕНКО с его турецким коллегой, а также посещение А.ДАВУТОГЛУ АР Крым.

Ожидается, что по результатам переговоров стороны подпишут Дорожную карту развития двусторонних отношений на 2010-2011 годы, а также определят практические шаги по итенсификации политического диалога с целью выведения взаимоотношений между Киевом и Анкарой уже в ближайшей перспективе на уровень стратегического партнерства.

Пресс-служба МИД Украины объявляет аккредитацию на освещение мероприятий МИД.

Аккредитация завершается 5 мая в 14.00. Телефоны для аккредитации: 238-17-20 и 238-15-29.