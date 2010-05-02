В Херсоне состоится презентация книги о дивизии «Галичина»

В Херсоне 6 мая состоится презентация книги «Дивизия «Галичина в вопросах и ответах».

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщили в Херсонский областной организации ВО «Свобода».

«Книгу будут презентовать в Херсоне автор проекта – Ярослав СВАТКО и один из соавторов текстов – Леонид МУХА», - отметили в пресс-службе партии.

Книга «Дивизия «Галичина» в вопросах и ответах» создана на базе вопросов и ответов, которые на протяжении трех месяцев ставили воинам дивизии «Галичина» Богдану МАЦЫВУ и Л.МУХЕ посетители сайта «Майдан».

Книга издана благодаря поддержке ВО «Свобода».

Это уже третий проект «Майдана в вопросах и ответах». Раньше были изданы «УПА в ответах Василия КУКА» и «Нахтигаль» в ответах Мирослава КАЛЬБЫ.