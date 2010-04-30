В праздники проблематично будет проехать не только по центру Киева

Коммунальная корпорация «Киевавтодор» 1-4 мая будет проводить ремонтные работы по ликвидации ямочности во всех 10 районах города, и просит водителей с пониманием отнестись к временным неудобствам.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Киевской городской государственной администрации.

Работы будут происходить на 70 объектах улично-дорожной сети города, а именно:

1 мая - ул. Боженко, Славгородская, Сормовская, М.Расковой, Флоренции, Туманяна, Героев Днепра, Богатырская, Дарвина, Зверинецкая, Кропивницкого, Сырецкая, Набережно-Хрещатицкая, Гонты, Кирпоноса, просп. Бажана, Комарова, бульв. Кольцова.

В ночное время с 1 на 2 мая дорожники будут ремонтировать путепровод на углу ул. Богатырской и Оболонского проспекта.

2 мая - ул. Боженко, Славгородская, Сормовская, Радунская, Мазепы, Институтская, Сырецкая, Набережно-Крещатицкая, Гонты, Нагорная, Верховинная, Горбачева, Московская, Плеханова, просп Бажана, Комарова, бульв. Давыдова, Леси Украинки.

3 мая - ул. Дубинина, Промышленная, Шевченко, Радунская, Электротехническая, Бальзака, Краковская, Бажова, Краснофлотская, Набережно-Крещатицкая, Бережанская, Петропавловская, Верховинная, Горбачева, Половецкая, Бакинская, Пимоненко, Симиренко, Сырецкая, Белицкая, Цитадельная, Лейпцигская, просп. Бажана, Комарова, Оболонский просп., Майдан Незалежности.

В ночное время с 3 на 4 мая - Южный мостовой переход.

4 мая - ул. Дубинина, Славгородская, Пуховская, Красногвардейская, Азербайджанская, Приозерная, Бережанская, Петропавловская, Копыловская, Богатырская, Бусловская, Набережно-Крещатицкая, Бакинская, Пимоненко, Татарская, Нагорная, Каблукова. Новоселицкая, Сормовская, Сырецкая, Белицкая, Шевченко, просп. Бажана, Комарова, Майдан Незалежности.

В ночное время с 4 на 5 мая – Южный мостовой переход (съезд на Набережно-Корчеватскую).

Ограничения движения транспорта не предусматривается.

Как сообщили в КК «Киевавтодор», в местах выполнения работ выставляются средства коллективной защиты: ограждающие барьеры, сигнальные конусы и вехи, временные дорожные знаки, прицепы безопасности, машины прикрытия и тому подобное.