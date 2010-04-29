Донецкие ветераны пригрозили власти бойкотом празднования 9 мая

Ветераны города Донецка и Донецкой области намерены отказаться от участия в официальных мероприятиях в честь 65-летия Победы в Великой Отечественной войне, проводимых руководством города – приемов и торжественных собраний.

Как рассказали УНИАН в Донецком областном совете ветеранов, причиной таких кардинальных решений стали бесконечные попытки городских властей снести парк имени 30-летия Победы, расположенный в Калининском районе Донецка. “В течение последних двух лет, городские власти не останавливаются в своем стремлении снести этот городской сквер, который был заложен 5 апреля 1975 года ветеранами Великой Отечественной войны. Каждое дерево здесь именное. Многих ветеранов сегодня же нет в живых, а вот деревья растут и радуют глаз. В то же время, по замыслу властей, парк площадью более 2 га снесут, а на его месте появятся гостиницы и парковки”, - рассказали в Совете ветеранов.

Помочь ветеранам отстоять свою позицию намерены и учащиеся – посетители Дворца пионеров, расположенного рядом с парком. На каждое дерево в парке повесят георгиевскую ленточку – символ Победы. Школьники уверены, что акция будет поддержана горожанами и получит общественный резонанс, который поможет защитить этот любимый дончанами «зеленый уголок».

Кроме того, ветераны намерены обратиться с открытым письмом руководству Украины и России о недопустимости исчезновения с лица земли их любимого места встреч.