Заминированный микроавтобус несколько недель стоял на улице в Киеве

Сегодня в Дарницком районе Киева на “стихийной” автостоянке на улице Княжий затон, 4, был обнаружен заминированный автомобиль.

Как сообщили УНИАН в Департаменте связей с общественностью МВД, сначала рабочие, строящие автостоянку и занятые благоустройством окружающей территории, обратили внимание на микроавтобус «Фольксваген Транспортер», который здесь безвыездно стоял несколько недель и мешал дальнейшей работе. Потому рабочие обратились в милицию за помощью, чтобы установить владельца и попросить его убрать микроавтобус.

В ходе проверки оказалось, что хозяин микроавтобуса спокойно ездит по киевским улицам на таком же «Фольксвагене» и с такими же номерами, как у иномарки, поставленной «на прикол» и мешавшей работать.

Когда милиция открыла машину, то обнаружили на водительском месте в картонной коробке предмет, похожий на взрывное устройство, говорится в сообщении. На автостоянку срочно выехала группа специалистов Научно-исследовательского экспертно-криминалистического центра главка киевской милиции, которые сразу подтвердили, что это профессионально изготовленное взрывное устройство.

Позже саперам удалось безопасно обезвредить его. Выяснилось, что так называемая самодельная «мина» образована соединением взрывного заряда (предварительно, смесь тротила и гексогена весом 0,5 кг), корпуса с магнитами (очевидно, для крепления к металлу), электродетонатора и кабеля питания, который должен был подсоединяться к сети электропитания машины, и дистанционного управления. Находку классифицировали как радиоуправляемое взрывное устройство фугасного действия.

Сейчас милиция проводит комплекс мероприятий, направленных на поиск лиц, причастных к упомянутому инциденту, и разработку возможных мотивов применения обнаруженного взрывного устройства, подчеркнули в ДСО МВД Украины.