Кабмин предлагает устранить проблемы с выполнением решений Евросуда

Кабинет министров Украины предлагает усовершенствовать порядок выполнения решений Европейского суда в Украине и устранить проблемы, которые возникали в ходе реализации действующего Закона «О выполнении решений и применении практики Европейского суда по правам человека».

Изменения к данному закону, разработанные Министерством юстиции, были одобрены на правительственном заседании 28 апреля, сообщили УНИАН в пресс-службе Минюста.

По словам министра юстиции Александра ЛАВРИНОВИЧА, правительство предлагает расширить законодательное определение «решение Европейского суда» за счет такого понятия, как «одобрение условий односторонней декларации».

В действующей редакции закона термин «Решение» означает: окончательное решение Европейского суда, которым признано нарушение Конвенции о защите прав человека и основополагающих свобод; окончательное решение Европейского суда относительно справедливой сатисфакции; решение Европейского суда относительно дружественного урегулирования.

Вместе с тем, сообщил министр юстиции, Европейским судом введена практика, в соответствии с которой государство может обратиться в Европейский суд с односторонней декларацией с целью урегулирования спора. В такой декларации государством определяются условия предоставления заявителю возмещения, в частности, по делам, касающимся определенной системной проблемы в государстве, которая является причиной большого количества аналогичных нарушений положений Конвенции о защите прав человека и основополагающих свобод, ранее констатированных Европейским судом. Если Европейский суд одобряет условия, предложенные государством, он принимает решение, которым завершает рассмотрение дела.

Внесение изменений в действующее законодательство Украины в соответствии с практикой Европейского суда, по словам министра юстиции, позволит устранить несогласованность действующего законодательства Украины с положениями Конвенции о защите прав человека и основополагающих свобод, усовершенствовать порядок выполнения решений Европейского суда в Украине, а также устранить проблемы, которые возникали во время реализации закона в действующей редакции.