Украина может получить заказ на солнечные батареи

Республика Македония рассматривает возможность экономического сотрудничества с Украиной в области альтернативной электроэнергетики. В частности, речь идёт о производстве солнечных панелей для Македонии, заказ на которые украинские предприятия полупроводников могут получить уже в 2011 году.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщил народный депутат Украины от БЮТ, руководитель группы Верховной Рады Украины по межпарламентским связям с Республикой Македония Дмитрий ВЕТВИЦКИЙ, комментируя результаты встречи с премьер-министром Македонии Николой ГРУЕВСКИМ.

«В ближайшее время Македония намерена развивать безопасные для окружающей природной среды источники энергии – планируется строительство ветряных и солнечных электростанций в стране. На флаге Македонии изображено солнце. Сам флаг страны говорит о возможности использования солнечной энергии. Украина, в свою очередь, может стать площадкой для производства технологий энергетики будущего. Я доволен результатами переговоров. Мы договорились о том, что депутаты македонского парламента посетят Украину осенью этого года», – сообщил Д.ВЕТВИЦКИЙ.

Вместе с тем депутат подчеркнул, что энергосбережение, уменьшение вредных выбросов в атмосферу, освоение альтернативных экологически чистых источников энергии, по его мнению, должны стать главными приоритетами экономического развития – как Украины, так и Македонии.

«Колоссальное преимущество зелёной энергетики в том, что нет никаких вредных отходов. Нет углекислого газа – нет парникового эффекта. Необходимо задуматься о путях укрепления энергетической безопасности и о защите окружающей среды», – отметил парламентарий.

Также в рамках визита Д.ВЕТВИЦКИЙ обсудил вопрос активизации украинско-македонского межпарламентского диалога с руководителем депутатской группы по сотрудничеству с Украиной Собрания (парламента) Республики Македония Иваном СТОИЛКОВИЧЕМ.