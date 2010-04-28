Десятка «душителей украинской журналистики»

В преддверие Всемирного дня защиты свободы слова – 3 мая – Национальный союз журналистов Украины обнародует список должностных лиц, которые своими действиями душат свободу слова в нашем государстве.

Как сообщил в переданном УНИАН комментарии председатель Национального союза журналистов Украины Игорь ЛУБЧЕНКО, к "душителям украинской журналистики" НСЖУ относит таких должностных лиц (в алфавитном порядке):

1. Леонид ДУДКО – городской председатель г. Дубно Ривненской области, который отличился последовательными действиями против местной прессы: был инициатором закрытия городской газеты «Вестник Дубенщины» (правопреемник газеты, которая издавалась с 1945 года) и продажи двух помещений, в которых размещалась редакция. Новая газета городского совета «Замок» не имеет в соучредителях журналистского коллектива, и не имеет собственного помещения. Теперь чиновник выступает за ликвидацию местного радио. За критику его деятельности в местной газете «Зеркало плюс» подал иск, который судом не был удовлетворен.

2. Сергей ИВЧЕНКО – судья Хозяйственного суда Черниговской области, который принял решение о банкротстве и ликвидации первичной организации журналистов редакции газеты "Деснянская правда" по заявлению начальника ГНИ г. Чернигова Федора УЛЯНЕНКО из-за налоговой задолженности в сумме 780 грн. Решение было принято без вызова представителей первичной организации и связывается журналистами с борьбой между учредителями за влияние на областную газету. Одним из соучредителей является первичная журналистская организация, и ее ликвидация по надуманным основаниям ставит целью контроль над редакционной политикой газеты другими учредителями - областным советом и администрацией.

3. Ирина КРЕМИНЬ - директор ООО "СВ-почта", которая, возглавляя единственное предприятие, получившее разрешение Днепропетровского городского совета на установление киосков в центральной части города, в состав учредителей которого входят депутаты городского совета, отказывает днепропетровским газетам «Лица», «Событие», «Днепропетровское время», «Левый берег», «Правый берег», «Днепровская правда» и «Газета по-днепровски» в продаже в киосках «СВ-почта». Руководство ООО «СВ» отказывает в реализации газет по абсолютно надуманным причинам, а за редакционную политику, которая его не устраивает, издание изымается из продажи без каких-либо объяснений. Через сеть киосков ООО «СВ» осуществляется 70% розничной продажи местной прессы.

4. Любовь МАЙБОРОДА – депутат Черкасского областного совета, которая была инициатором многочисленных проверок контролирующими органами Черкасской областной государственной телерадиокомпании. Ни одна из проверок не выявила признаков нарушений законодательства, но они создали гнетущую и напряженную атмосферу в коллективе, что негативно отражалось на творческом процессе. В ТРК такое отношение депутата связывают с личной антипатией к руководителю Черкасской областной государственной телерадиокомпании.

5. Эдуард МАТВИЙЧУК – председатель Одесской областной государственной администрации, который начал свою деятельность с распоряжения о выходе ОГА из соучредителей газеты «Чорноморські новини». Вопреки украинскому законодательству, он сделал это без заключения соглашения между соучредителями – администрацией и трудовым коллективом издания. Это соглашение должно решить вопрос передачи прав и обязанностей учредителя по выпуску газеты. Примечательно, что действующее учредительное соглашение гарантирует редакционную независимость газеты. А сама газета является единственной областной украиноязычной газетой. Вместо этого Э.МАТВИЙЧУК создает русскоязычную газету ОГА «Одещина».

6. Ярослав МОСКАЛЕНКО – пребывая в должности председателя Вышгородского районного совета, не мог смириться с редакционной независимостью районной газеты «Слово» и стал инициатором прекращения соучредительства редакции трудовым коллективом (без согласия самого коллектива) и замены редактора на более лояльного к себе. Теперь он назначен председателем районной государственной администрации. Характерно, что чиновник уверен, что местный совет как учредитель газеты и редакции должен определять редакционную политику и содержание издания.

7. Артем ПРИВАЛОВ - судья Хозяйственного суда Киевской области, который, невзирая на Закон Украины "О моратории на отчуждение от редакций государственных и коммунальных средств массовой информации помещений и имущества" и Постановление Верховной Рады Украины "О введении моратория на выселение редакций печатных средств массовой информации, заведений культуры, в том числе библиотек, издательства, книжных магазинов, предприятий по распространению книг и прессы", принял решение о выселении редакции газеты "Макарівські вісті" из помещения, в котором она постоянно находилась с 1972 года. В последнее время помещение было на балансе редакции.

8. Анатолий ПРИСЯЖНЮК – пребывая в должности заместителя председателя Службы безопасности Украины, направил в Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания письма, в которых вытребовал заверенные материалы о проведенном Нацсоветом конкурсе на вещание и копии личных дел членов Нацсовета, их функциональных обязанностей, приказов о назначении на должность и увольнении, справки о принесении присяги государственного служащего и тому подобное. Впервые украинская спецслужба осуществляет откровенное давление на членов независимого органа, которым, по Конституции, является Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания.

9. Екатерина ТИМОШЕНКО - судья Центрального районного суда г. Симферополя АР Крым, которая вынесла решение по иску к редакции журнала "Педагогика толерантности" с нарушением правил подсудности. По общему правилу, такие иски должны рассматриваться по месту нахождения ответчика. Невзирая на то, что один ответчик – журнал - находится в г. Киеве, а другой - источник информации - в г. Ялте, судья приняла к рассмотрению дело в г. Симферополе. Именно такое нарушение является типичным во время принятия решений судами по так называемым рейдерских схемам.

10. Александр ТКАЧЕНКО – народный депутат Украины, который недопустимо вел себя со съемочной группой канала СТБ. Как отмечается в решении Комиссии по журналистской этике, “поступок народного депутата нельзя оправдать поведением других людей. Он свидетельствует об отсутствии самоуважения, уважения к другим гражданам и, несомненно, компрометирует как самого народного депутата, так и Верховную Раду Украины”. В соответствии с решением Комитета по вопросам свободы слова и информации, народный депутат А.ТКАЧЕНКО (фракция КПУ) должен публично извиниться за свое поведение по отношению к съемочной группе СТБ. Но поведение депутата так и осталось безнаказанным. После этого показательного случая уже чиновник Киевской городской администрации позволил себе такое же хамское поведение по отношению к журналистам, бросив микрофон в урну.

Национальный союз журналистов Украины обращает внимание высокопоставленных лиц государства, прокуратуры, квалификационных комиссий судей на обнародованные факты нарушений Конституции и законов Украины, взятых Украиной международных обязательств. “Отмечаем, что отсутствие надлежащего реагирования на обнародованные факты способствует ухудшению ситуации со свободой слова и является показателем истинных, а не декларативных намерений власти относительно гарантирования прав человека и основных свобод”, - отмечает председатель НСЖУ.

Национальный союз журналистов призывает средства массовой информации и общественные организации способствовать распространению информации обо всех фактах препятствования журналистам, нарушения права граждан на получение информации, привлекать внимание власти и общественности к опасным тенденциям ограничения доступа к информации.

Этот список НСЖУ также передает в Международную федерацию журналистов, Совет Европы, Европарламент для мониторинга и контроля со стороны международных структур.