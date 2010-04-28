Спецслужбы собираются на конференцию в Киеве

Сегодня в Киеве состоится третья международная конференция «Защита демократических ценностей и соблюдение прав человека в деятельности спецслужб», организованная при содействии Службы безопасности Украины.

Как сообщили УНИАН в пресс-центре СБУ, в конференции примут участие руководители Службы безопасности Украины, представители Совета национальной безопасности Украины, Службы внешней разведки, Главного управления разведки Министерства обороны Украины, Министерства внутренних дел Украины, Государственной пограничной службы Украины, Госспецсвязи Украины, народные депутаты Украины, международные эксперты, ученые НАН Украины и ведущих украинских вузов, представители правозащитных и общественных организаций.

Программой конференции предусмотрено проведение двух сессий, каждая из которых посвящена актуальным аспектам достижения оптимального баланса между правами человека и растущими потребностями общества и государства в безопасности.

Утреннюю сессию планируется посвятить поиску путей решения проблемных вопросов обеспечения демократического гражданского контроля за деятельностью спецслужб и его влияния на их эффективность на опыте зарубежных стран и Украины.

Вторая сессия будет посвящена защите прав и обеспечению безопасности граждан Украины, которые стали объектами посягательств со стороны международных террористических организаций или морских пиратов, развитию национального законодательства и международного права в этой сфере.

Результатом международной конференции станет разработка и принятие рекомендаций, касающихся путей совершенствования механизма демократического контроля за деятельностью украинских спецслужб, его гармонизации к требованиям демократического общества с учетом мирового опыта.