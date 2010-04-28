Во Львове презентовали Школу интернет-журналистики

Во Львове прошла презентация новосозданной Школы интернет-журналистики.

Об этом на пресс-конференции сообщили организаторы проекта.

Начало проекту “Школа интернет-журналистики” было положено по инициативе общественной организации «Свобода слова» совместно с Украинской академией книгопечатания при финансовой поддержке Фонда развития СМИ Посольства США в Украине и при содействии интернет-издания ZAXID.NET.

Как рассказал соорганизатор проекта, вице-президент общественной организации «Свобода слова» Тарас ЯЦЕНКО, слушателями школы являются 40 студентов разных специальностей – журналистика, редактирование, политология, экономика, туризм – Львовского национального университета имени Ивана Франко и Украинской академии книгопечатания, которые были отобраны для участия в проекте. Обучение в школе бесплатное.

По его словам, проект продлится двенадцать месяцев. За это время планируется провести 24 тренинга. Их читают опытные журналисты, тренеры и специалисты по новейшим медиа. Тренеры школы имеют опыт профессиональной деятельности в таких структурах, как МОО «Интерньюз Украина», информационных агентств и интернет-изданий УНИАН, «Экономическая правда», «Сейчас», ZAXID.NET, телеканал ICTV. Кроме этого, тренинги будут читать преподаватели Львовского национального университета имени Ивана Франко и Украинской академии книгопечатания. Цель тренингов - раскрыть слушателям особенности подготовки новостей, аналитических статей, мультимедиа - видео, фото. Т.ЯЦЕНКО отметил, что Школа интернет-журналистики планирует таким образом подготовить будущих журналистов, чтобы в дальнейшем им было легче работать в разных видах СМИ.

Представитель Фонда развития СМИ Олег ПАСТУХОВ отметил, что большое внимание представители Фонда уделяют профессионализму тренеров, и подчеркнул, что их Фонд поддерживает различные проекты журналистского образования в Украине, в которые вовлечены ведущие специалисты медиа-сферы.

Проректор Украинской академии книгопечатания Ярослав УГРИН заявил, что Школа интернет-журналистики дала толчок к созданию новой дисциплины в их учебном заведении. “Уже в следующем году будет введена новая дисциплина "интернет-журналистика". Также будет увеличено время на практическую подготовку специалистов для Интернет-изданий", – сказал он.

Также особенностью работы Школы интернет-журналистики будет площадка для практического закрепления знаний, приобретенных студентами, - новое информационное интернет-издание, журналистами и редакторами в котором будут работать слушатели школы.