Янукович вернулся в Киев из Страсбурга

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ вернулся из Страсбурга (Франция), где пребывал с однодневным рабочим визитом, в Киев.

Как передает корреспондент УНИАН, президентский самолет приземлился в аэропорту Борисполь.

Как сообщал УНИАН, в Страсбурге В.ЯНУКОВИЧ участвовал в сессии Парламентской Ассамблеи Совета Европы. Он, в частности, выступил перед депутатами ПАСЕ, а также встретился с Президентом ПАСЕ Мевлютом ЧАВУШОГЛУ, генеральным секретарем Совета Европы Торбйорном ЯГЛЕНДОМ, руководителем Секретариата Венецианской комиссии Джанни БУКИККИО.

Выступая перед депутатами ПАСЕ, В. ЯНУКОВИЧ, в частности, заявлял, что Голодомор 1932-1933 годов в Украине нельзя признавать геноцидом; что большинство украинцев выступают против героизации Степана Бандеры и Романа Шухевича, а также что украинское общество не против соглашения с Россией о продлении базирования ЧФ в Крыму.

Кроме того, он сообщил, что в ближайшее время намерен поставить вопрос о целесообразности членства Украины в Организации за демократию и экономическое развитие (ГУАМ) - региональном объединении четырех государств: Грузии, Украины, Азербайджанской Республики и Республики Молдова.