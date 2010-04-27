За поимку грабителей банка обещают 100 тысяч грн.

В Донецке за поимку преступников, совершивших вооруженное ограбление банка, объявлено вознаграждение в размере 100 тыс. грн.

Об этом УНИАН сообщили в Отделе по связям с общественностью Главного управления МВД Украины в Донецкой области.

Руководство милиции Донецкой области просит жителей региона оказать помощь в раскрытии разбойного нападения, совершенного 14 апреля на банк в Донецке.

В облУВД напомнили, что двое мужчин ворвались в помещение «Правэкс-банка», расположенное в Донецке на ул. Артема, 173а, из автоматического оружия произвели несколько выстрелов в пол и завладели крупной суммой денег.

Оба грабителя - спортивного телосложения, ростом до 190 см, возрастом до 30 лет. Один из них хромает на левую ногу.

Руководство областной милиции просит звонить по телефону круглосуточной милицейской линии «Гражданская позиция» - 0-800-505-102 или 102.