Вечером центр Киева перекроют ради Путина

Столичная ГАИ предупреждает водителей о временных ограничениях в движении транспорта в связи с приездом сегодня в Киев премьер-министра России Владимира ПУТИНА.

Как сообщили УНИАН в Управлении ГАИ Киева, в частности, временные ограничения будут действовать ориентировочно с 18.50 по пути прохождения кортежа официальной делегации из аэропорта «Борисполь» в центр города, и в обратном направлении около 21 часа.

Кроме того, отметили в ГАИ, между украинской и российской сторонами запланированы переговоры, которые будут проходить в помещении Кабинета министров на ул. Институтской, а также встреча В.ПУТИНА с Президентом Украины Виктором ЯНУКОВИЧЕМ на ул. Банковой.

Учитывая это, Госавтоинспекция города рекомендует водителям по возможности планировать свои поездки таким образом, чтобы воздержаться от посещения центральной части города вечером с 19.00 до 21.30.

Но если такая необходимость все же возникла, то водителям следует быть внимательными, неуклонно соблюдать сигналы регулировщиков, требования дорожных знаков, а также не оставлять транспорт с нарушением правил парковки, подчеркнули в Управлении ГАИ.