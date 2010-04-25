На Черкащине налоговики насчитали 7 миллионеров
14:37, 25 апреля 2010Общество
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Все - добросовестные плательщики
7 человек задекларировали полученные доходы в 2009 году в размере 1 млн. грн. и больше в Черкасской области.
Как сообщили корреспонденту УНИАН в пресс-службе ГНА в Черкасской области, все надлежащие налоги они заплатили своевременно.
В 2008 году в Черкасской области также насчитывалось 7 предпринимателей, которые задекларировали полученные доходы в 2008 году в размере 1 млн. грн. и выше.
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