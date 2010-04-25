На Черкащине налоговики насчитали 7 миллионеров

7 человек задекларировали полученные доходы в 2009 году в размере 1 млн. грн. и больше в Черкасской области.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в пресс-службе ГНА в Черкасской области, все надлежащие налоги они заплатили своевременно.

В 2008 году в Черкасской области также насчитывалось 7 предпринимателей, которые задекларировали полученные доходы в 2008 году в размере 1 млн. грн. и выше.