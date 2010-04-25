В Севастополе нарушители ПДД белили бордюры и сажали деревья

В Севастополе в субботнике, помимо многих тысяч жителей города, впервые организованно участвовали и 20 нарушителей правил дорожного движения - в основном те, кто сел за руль в состоянии алкогольного опьянения.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщил представитель отдела инспекции по вопросам исполнения наказаний Ярослав БОНДАРЕНКО. По его информации, подобное в практике отдела происходило впервые. Работы выполнялись на территории РЭПА №6: нарушители ПДД высадили деревья, убрали прилегающую территорию, побелили бордюры.

Как утверждают в инспекции, сами нарушители правил дорожного движения считают подобные виды взысканий наиболее действенными и гуманными.