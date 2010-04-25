В Крыму автомобиль упал в обрыв: 4 раненых
10:40, 25 апреля 2010Общество
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Неосмотрительность водителя
Легковой автомобиль съехал с дороги в обрыв на берегу Азовского моря в восточном Крыму, пострадали четверо человек.
Как сообщила пресс-служба крымского управления МЧС, информация о происшествии в селе Каменское поступила сегодня ночью.
Автомобиль ВАЗ съехал с обрыва высотой три-четыре метра из-за «неосмотрительности водителя», заявили спасатели.
Пострадавшие - водитель и трое пассажиров - госпитализированы в хирургическое отделение больницы. Их состояние оценивается медиками как средней степени тяжести.
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