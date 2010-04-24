Янукович требует финансировать армию на 100 процентов

Премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ заявляет, что в проекте государственного бюджета на 2010 год запланировано стопроцентное финансирование необходимых текущих расходов Министерства обороны и Вооруженных сил Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Н.АЗАРОВ заявил вчера на пресс-конференции в Киеве.

«Президент выдвинул правительству категорическое требование: на 100% профинансировать все необходимые текущие расходы Министерства обороны. Такое задание выполнено», - сказал премьер.

В то же время он не озвучил конкретных показателей, которые запланированы на оборону в нынешнем проекте госбюджета.

Вместе с тем Н.АЗАРОВ подчеркнул, что с ростом экономических показателей и стабилизации ситуации правительство на протяжении года планирует дополнительно выделить средства на нужды Вооруженных сил Украины:

Он выразил надежду, что в 2011 году Кабмин существенно приблизит уровень финансирования оборонной сферы, Вооруженных сил, в частности, к нормативному уровню.

Как сообщал УНИАН, министр обороны Михаил ЕЖЕЛЬ заявлял, что проектом госбюджета на 2010 год на нужды ВСУ запланировано выделить около 13 млрд. грн. Эта сумма равняется уровню бюджетного финансирования 2009 года, который характеризовался многими политиками и экспертами как бюджет разрушения украинской армии.