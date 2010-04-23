Корабли ЧФ произвели пуски крылатых ракет

Экипажи кораблей Черноморского Флота Российской Федерации произвели пуски крылатых ракет на учениях в Черном море возле мыса Тарханкут, передает РИА «Новости» со ссылкой на группу информационного обеспечения ЧФ РФ.

Запуск ракет проводился в рамках масштабных учений флота в акватории Черного моря на полигоне, расположенном в районе юго-западнее мыса Тарханкут.

"Корабельная ударная группа (КУГ), в составе РКВП (ракетный корабль на воздушной подушке) "Самум", МРК (малый ракетный корабль) "Штиль" и двух ракетных катеров "Ивановец" и Р-60, успешно выполнила совместные ракетные стрельбы на приз главнокомандующего ВМФ по сложной морской цели, имитирующей отряд боевых кораблей противника. Боевые упражнения выполнены с высоким качеством", - говорится в сообщении.

КУГ произвела пуски практических крылатых ракет, которые поразили цели прямым попаданием, уточняется в сообщении.

По данным ЧФ, в обеспечении учений приняли участие в общей сложности более 15 кораблей и судов флота, а также самолеты и вертолеты морской авиации.