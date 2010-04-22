МВФ предвидит отрицательное сальдо платежного баланса Украины

Международный валютный фонд (МВФ) прогнозирует отрицательное сальдо текущего счета платежного баланса Украины на уровне 2,3% валового внутреннего продукта (ВВП) по итогам 2010 года.

Об этом говорится в опубликованном на сайте МВФ апрельском Мировом экономическом прогнозе Фонда.

Согласно прогнозу, в 2011 году отрицательное сальдо текущего счета платежного баланса Украины также составит 2,3% ВВП, а в 2015 году - 3,3% ВВП (информация относительно прогноза на 2012-2014 гг. не предоставляется).

Как сообщал УНИАН, по данным НБУ дефицит платежного баланса Украины в январе-феврале т.г., по сравнению с соответствующим периодом 2009 года, сократился более чем в 2 раза – до 1,705 млрд. долл. США.

В апреле 2009 года МВФ прогнозировал, что сальдо текущего счета платежного баланса Украины в 2010 году будет позитивным на уровне 1,4% ВВП.