Янукович доволен харьковским аэропортом

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ остался доволен динамикой реконструкции международного аэропорта «Харьков» к финальной части чемпионата Европы по футболу 2012 года.

Как передает корреспондент УНИАН, свою положительную оценку В.ЯНУКОВИЧ дал во время осмотра харьковского аэропорта и, в частности, нового пассажирского терминала, с ходом реконструкции и строительства которых главу государства ознакомил генеральный инвестор подготовки Харькова к Евро-2012, президент группы DCH Александр ЯРОСЛАВСКИЙ.

В.ЯНУКОВИЧ детально осмотрел строительную площадку нового аэровокзала и прилегающую территорию. А.ЯРОСЛАВСКИЙ, на средства которого осуществляется строительство нового аэровокзала и значительная часть других строительных работ, сообщил В.ЯНУКОВИЧУ, что возведение объекта проходит с опережением графиков. Генеральный инвестор ознакомил руководителя государства с презентационными стендами ключевых объектов инфраструктуры Харькова, которые готовятся к Евро-2012, а также с параметрами финансирования работ.

Справка УНИАН. Комплексную программу подготовки Харькова к Евро-2012 реализует группа DCH - одна из крупнейших бизнес-групп Украины. Бенефициар – А.ЯРОСЛАВСКИЙ. Программа включает реконструкцию ряда объектов спортивной инфраструктуры города (в частности, стадиона «Металлист») и международного аэропорта «Харьков».