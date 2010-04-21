Мэр: Севастополь теперь может стать южной столицей Украины

Председатель Севастопольской городской государственной администрации Валерий САРАТОВ считает, что подписанное сегодня в Харькове президентами Украины и России Виктором ЯНУКОВИЧЕМ и Дмитрием МЕДВЕДЕВЫМ соглашение о продлении базирования Черноморского флота РФ в Украине до 2042 года «будет крайне позитивно воспринято большинством севастопольцев».

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал, комментируя факт подписания этого соглашения.

«Заложена серьезная политическая стабильность (для Севастополя) на очень большой срок: 25 плюс 7 – это 32 года, которые серьезно позволяют строить отношения между Украиной и Россией в Севастополе», – заявил В.САРАТОВ, уточнив, что имеет в виду, «инвестиции, в первую очередь».

«Мы сейчас будем налаживать отношения в плане развития инвестиций, и с Россией, и будем смотреть, какие надо создать условия для того, чтобы вложить в Севастополь украинские деньги. Я реально думаю о том, что Севастополь должен стать южной столицей Украины. И при этом должен присутствовать в серьезной степени российский капитал», – сказал он.

В.САРАТОВ не считает, что подписанное соглашение может повредить развитию туризма в Севастополе. «Это не помешает иностранному туризму, мы ни от кого не собираемся закрывать (город)», – заявил он.

Справка УНИАН. Последний абзац ст.17 Конституции Украины гласит: "На территории Украины не допускается расположение иностранных военных баз".

Но поскольку на момент принятия Конституции в 1996 году пребывания ЧФ РФ на территории Украины до 2017 года уже было предусмотрено соответствующим двусторонним договором, украинский парламент включил в Переходные положения Основного Закона 14-й пункт: "Использование существующих военных баз на территории Украины для временного пребывания иностранных воинских формирований возможно на условиях аренды в порядке, определенном международными договорами Украины, ратифицированными Верховной Радой Украины".